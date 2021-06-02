Студентка з Франківська дослідила захворювання «траншейна стопа» серед бійців ЗСУ

Робота Аліни Андрейчук, присвячена дослідженню недуги «траншейна стопа» серед бійців ЗСУ, перемогла на всеукраїнській науковій конференції студентів і молодих учених.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Івано-Франківський національний медичний університет (ІФНМУ).

«Траншейна стопа - сезонне відлуння війни. Таке дослідження зробила студентка четвертого курсу Івано-Франківського національного медичного університету Аліна Андрейчук і посіла перше місце на всеукраїнській науковій конференції студентів і молодих вчених, яка відбулась на базі Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. Для свого дослідження студентка створила спеціальну Google-форму і провела опитування понад 60 бійців одного з підрозділів Збройних сил України. На жаль, результати виявилися невтішними. Понад 70 відсотків бійців не знають і не чули про таке захворювання, як траншейна стопа», - розповіли в ІФНМУ.

Разом з тим майже всі опитані військові перебували в умовах високого ризику такої недуги. У роботі студентки вказується, що мокре взуття, окопи, сирість, обмеження рухів, відсутність змінного сухого взуття можуть призвести до важких ускладнень, навіть до гангрени й ампутації кінцівки.

«85% бійців у своїх відповідях зазначили перші прояви цього захворювання, а саме відчуття слабкості в пальцях стоп, зниження чутливості, блідість, спонтанний біль та поколювання в стопах. Частина бійців назвали вже серйозніші прояви локального переохолодження – синюшність, набряки, які не зникали після зігрівання, та пухирі. Це свідчить про більш виражену симптоматику хвороби і навіть можливі ризики виникнення гангренозних змін», - йдеться в дослідженні.

У зв'язку з цим Аліна Андрейчук пропонує вести профілактичну і просвітницьку роботу серед бійців ЗСУ.

«До прикладу, на опорних пунктах можна облаштувати місця для сушки взуття та уніформи при несприятливих погодних умовах. Необхідно мати резерв сухого змінного взуття на холодно-дощовий період року. Військовим медикам, в залежності від тактичної ситуації, необхідно проводити додаткові огляди бійців при несприятливих сезонних погодних умовах», - уточнила дослідниця.

Нині вона взялася розробляти інформаційний буклет для бійців ЗСУ. На думку дівчини, він має допомогти військовим убезпечитися від підступної хвороби.