Служба безпеки викрила розкрадання двох мільйонів на будівництві для ЗСУ

СБУ викрила привласнення 2 млн грн, виділених для будівництва інфраструктурних об’єктів Збройних сил України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє СБУ.

За оперативною інформацією, схему розкрадання розробили посадовці Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління. Вони діяли у змові з підрядними організаціями.

“Організатори вносили до актів виконаних робіт завищені дані про вартість матеріалів і обсяги виконаних робіт. За висновками економічних та будівельно-технічних експертів, зловмисники привласнили понад 1,8 млн грн”, - йдеться в повідомленні.

Одному з підрядників повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Слідчо-оперативні дії для встановлення додаткових епізодів злочину і притягнення до відповідальності інших осіб тривають.

Викриття здійснювали оперативники спільно зі слідчими УСБУ у Львівській області під процесуальним керівництвом Львівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

Як повідомляв Укрінформ, ексначальника Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України підозрюють у розтраті на суму понад 11 млн грн, виділених на будівництво казарм в Маріуполі.

Фото: ssu.gov.ua