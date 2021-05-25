Окупанти відкривали вогонь біля Водяного та Новгородського

Російські окупаційні війська від початку доби 25 травня двічі порушили режим припинення вогню в районі проведення ООС.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомила речниця Міноборони Марія Сальнік.

«Від початку поточної доби, 25-го травня, станом на 12 годину, зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації. Так, біля Новгородського ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру. А неподалік Водяного противник вів вогонь зі стрілецької зброї», - повідомила речниця.

За словами Сальнік, українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Як повідомлялось, окупанти минулої доби, 24 травня, 8 разів зривали «тишу» - ПТРК зачепив цивільні будівлі у Північному.

Фото: ООС