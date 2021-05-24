Окупанти обстріляли з ПТРК «Фагот» селище Північне

Російські окупаційні війська обстріляли з ПТРК селище міського типу Північне.

Про це повідомляє в Фейсбуці Десята гірсько-штурмова бригада.

“18.25 годин. Тиху ідилію містечка грубо та невідворотньо порушили два потужних вибухи.

З терикону шахти 6/7 в м. Горлівці, який перетворили в військову споруду російсько - окупаційні війська, божевільний розрахунок ПТРК "Фагот" пустив 2 ракети”, - йдеться у повідомленні.

Перша ракета влучила на територію гаражного кооператива, інша - на одну з вулиць, поруч із житловим будинком.

Наслідки обстрілу окупантами селища Північного Фото: Десята гірсько-штурмова бригада

Жертв немає.

Від обстрілу було зіпсоване майно приватного домоволодіння - вибиті шибки, побитий паркан, пошкоджено двері гаража.

Як повідомляв Укрінформ, російські окупаційні війська станом на 17.00 24 травня чотири рази порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських захисників немає.