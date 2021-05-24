В Авдіївці проведуть антитерористичні навчання – СБУ закликає городян зберігати спокій

В Авдіївці проведуть антитерористичні навчання – СБУ закликає городян зберігати спокій

Укрінформ
В Авдіївці через проведення антитерористичних навчань городян просять зберігати спокій та мати при собі документи.

Як передає Укрінформ, про це 24 травня повідомили на сайті Донецької військово-цивільної обладміністрації.

Зазначено, що 26-27 травня в Авдіївці у рамках операції Об’єднаних сил відбудуться планові навчання з протидії диверсійним та терористичним загрозам за участю регіональних суб’єктів боротьби з тероризмом.

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«Тренування будуть проводитись в умовах, максимально наближених до реальних. Тому Служба безпеки України закликає жителів Авдіївки з розумінням поставитись до можливих незручностей, зберігати спокій та дотримуватись правил особистої безпеки», - наголосили в повідомленні.

Громадян також попросили при необхідності пересування містом мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідку про навчання тощо), а у разі виявлення підозрілих предметів або отримання інформації про протиправні дії невідомих осіб, їх причетність до ДРГ або терористичних підрозділів бойовиків, негайно повідомляти на адресу чергової служби правоохоронцям.

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