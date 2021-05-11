ОБСЄ зафіксувала на вихідних 186 порушень «тиші» на сході України

СММ ОБСЄ зафіксувала у період із вечора 7 травня до вечора 9 травня 163 порушення режиму припинення вогню в Донецькій області та 23 таких порушення на Луганщині.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті № 106/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 10 травня 2021 року.

"У період із вечора 7 до вечора 9 травня в Донецькій області СММ зареєструвала 163 порушення режиму припинення вогню, включно зі 105 вибухами (10 розривів боєприпасів і 95 вибухів невизначеного походження)", - йдеться у звіті.

Більшість порушень зафіксовано в ніч із 8 на 9 травня південніше Донецької фільтрувальної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька.

"У період із вечора 7 до вечора 9 травня в Луганській області Місія зареєструвала 23 порушення режиму припинення вогню, включно з 15 вибухами невизначеного походження", - повідомили в СММ.

Більшість порушень зафіксовано упродовж дня 8 травня на схід і захід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська), а також на захід від н. п. Попасна (підконтрольний урядові, 69 км на захід від Луганська) та на захід від н. п. Кадіївка (кол. Стаханов; непідконтрольний урядові, 50 км на захід від Луганська).