У зоні ООС окупанти двічі порушили «тишу», втрат немає
Укрінформ
Від початку доби 10 травня у районі проведення операції Об‘єднаних сил збройні формування Росії двічі порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на зведення пресслужби штабу ООС.
"Неподалік населеного пункту Троїцьке противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, а біля Авдіївки - з підствольних гранатометів", - йдеться в повідомленні.
За даними штабу, бойових втрат серед військових Збройних сил України немає.
Зазначається, що про всі факти порушень українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ.
«Українські воїни й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил», - наголошується в повідомленні.