Російські найманці від початку доби здійснили п'ять обстрілів у зоні ООС

Від початку доби, 8 травня, російські окупанти п’ять разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу штабу ООС.

«Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних сил України. З початку доби зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню», - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, поблизу населеного пункту Південне ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських установок 122-го калібру та мінометів 120-го калібру. Неподалік селища Новгородське російські окупанти здійснили обстріл у бік українських позицій із великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.

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Біля Мар’їнки противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а у передмісті селища Золоте-4 – зі станкових протитанкових гранатометів. У районі Авдіївки збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

«Бойових втрат серед наших захисників немає», - запевнили в штабі.

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Про всі факти порушень українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню, підсумували в штабі.