У госпіталі помер поранений на початку квітня український воїн

У львівському госпіталі сьогодні помер молодший сержант Юрій Опришко, поранений 9 квітня поблизу Старогнатівки.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

«Сьогодні перестало битися серце воїна з Полтавщини – молодшого сержанта Опришка Юрія Леонідовича. Юрій Леонідович отримав кульове поранення в голову 9 квітня поблизу Старогнатівки», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Юрій Опришко оперативно був доставлений до шпиталю у Маріуполь, потім – до Львова. Лікарі майже місяць боролися за життя героя.

Прощання з українським захисником відбудеться у Кременчуці 10 травня об 11:00.