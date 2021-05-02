Окупанти 12 разів зривали «тишу», били із заборонених калібрів

Протягом минулої доби, 1 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на зведення пресцентру ООС.

«Біля населеного пункту Шуми противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру. Тричі ворог відкривав вогонь у бік позицій наших захисників неподалік населеного пункту Південне, застосувавши міномети 82-го калібру, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. Поблизу Пісків противник двічі здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Неподалік населеного пункту Новгородське окупанти двічі відкривали вогонь із станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів», - ідеться в повідомленні.

Окрім того, біля Водяного збройні формування Російської Федерації застосували підствольні гранатомети, а в околицях Талаківки – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Поблизу населеного пункту Майорськ був помічений ворожий БПЛА з перетином лінії розмежування, а в районі населеного пункту Водяне, застосувавши безпілотний літальний апарат, російсько-окупаційні війська скинули осколкові гранати ВОГ-17 на позиції українських військових.

Унаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надали медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

Читайте також: У районі ООС за тиждень знешкодили майже 300 вибухонебезпечних предметів

Як зазначається, на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Станом на 7-му годину ранку 2 травня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, наголошують у штабі ООС.