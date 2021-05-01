У районі ООС за тиждень знешкодили майже 300 вибухонебезпечних предметів

Упродовж тижня піротехнічні розрахунки ДСНС 83 рази залучалися до очищення місцевості, обстежили 64,46 га території, вилучили та знешкодили 289 вибухонебезпечних предметів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє штаб ООС у Фейсбуці.

"Структурними підрозділами обстежено 64,46 га території, вилучено та знешкоджено 289 вибухонебезпечних предметів. У пунктах надання допомоги місцевому населенню, розташованих на території контрольних пунктів в’їзду-виїзду, рятувальниками надано допомогу 181 особі, у тому числі першу медичну та психологічну", - йдеться у повідомленні.

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Окрім цього, силами ДСНС тривають відновлювальні роботи житлових будинків. За цей тиждень завершено роботи за 53 адресами.

Як повідомляв Укрінформ, у районі проведення Операції об’єднаних сил протягом доби зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню, один український захисник поранений.

Фото: facebook.com/pressjfo.news