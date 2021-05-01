У районі ООС за тиждень знешкодили майже 300 вибухонебезпечних предметів
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Укрінформ
Упродовж тижня піротехнічні розрахунки ДСНС 83 рази залучалися до очищення місцевості, обстежили 64,46 га території, вилучили та знешкодили 289 вибухонебезпечних предметів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє штаб ООС у Фейсбуці.
"Структурними підрозділами обстежено 64,46 га території, вилучено та знешкоджено 289 вибухонебезпечних предметів. У пунктах надання допомоги місцевому населенню, розташованих на території контрольних пунктів в’їзду-виїзду, рятувальниками надано допомогу 181 особі, у тому числі першу медичну та психологічну", - йдеться у повідомленні.
Окрім цього, силами ДСНС тривають відновлювальні роботи житлових будинків. За цей тиждень завершено роботи за 53 адресами.
Як повідомляв Укрінформ, у районі проведення Операції об’єднаних сил протягом доби зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню, один український захисник поранений.
Фото: facebook.com/pressjfo.news