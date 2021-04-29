Контррозвідка викрила шпигунів «ЛНР», які збирали дані про українських військових

Контррозвідники Служби безпеки України припинили діяльність ворожої агентурної мережі, до угруповання якої входили українці, які виконували завдання так званого «МДБ ЛНР» у районі проведення операції Об’єднаних сил.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Укрінформ.

Встановлено, що ворожі агенти за грошову винагороду збирали та передавали своїм кураторам розвідувальну інформацію про розташування, передислокацію, кількість особового складу, озброєння та військову техніку підрозділів Збройних сил України.

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Зазначається, що члени мережі також готували терористичний акт у місці дислокації одного з підрозділів ЗСУ на території Луганської області шляхом отруєння військовослужбовців хімічною речовиною.

Контррозвідка СБУ викрила ворожу агентурну мережу / Фото: СБУ

За результатами проведення обшуків за місцями проживання членів агентурної мережі виявлено та вилучено речові докази злочинної діяльності – засоби конспіративного зв’язку, топографічні карти та схеми місцевості з позначеними об’єктами розвідувальних спрямувань, матеріали листування між членами мережі та співробітником так званого «МДБ ЛНР» тощо.

Членів агентурної мережі затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Співробітнику так званого «МДБ ЛНР» заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) ККУ.

Тривають невідкладні оперативні та слідчі дії.