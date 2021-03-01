Назвали ім'я морського піхотинця, який загинув вчора на Донбасі

У районі проведення операції Об’єднаних сил в результаті ведення противником обстрілу позицій зі стрілецької та снайперської зброї 28 лютого загинув молодший сержант Моісєєнко Сергій Олександрович.

Про це повідомляє 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"З сумом повідомляємо, що в районі проведення операції Об’єднаних сил, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України, в результаті ведення противником обстрілу позицій зі стрілецької та снайперської зброї загинув наш побратим молодший сержант Моісєєнко Сергій Олександрович. Сміливим морським піхотинцем, добрим побратимом і патріотом своєї країни він навіки залишиться у нашій пам’яті", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, протягом 28 лютого в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, унаслідок чого загинув український захисник.