Окупанти за добу сім разів порушили «тишу», загинув боєць ЗСУ

Протягом 28 лютого в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, унаслідок чого загинув український захисник.

Про це повідомляє штаб ООС у ранковому зведенні.

«Так, неподалік населеного пункту Пищевик російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь зі 120 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї. Внаслідок обстрілів противника загинув один український воїн. Командування операції Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині загиблого воїна», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в районі населених пунктів Широкине та Водяне, що на Приазов’ї, окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, на цьому ж напрямку було зафіксовано проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування, який вчасно було подавлено засобами РЕБ. Також, поблизу Верхньоторецька окупанти здійснили кілька пострілів з автоматичних станкових гранатометів. Українські воїни відкривали вогонь у відповідь на обстріли противника.

«Основною метою дій ЗФ ОРДЛО залишалось провокування ЗСУ на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню. У кількох випадках противник обстрілював наші позиції одночасно із запитом на тишу начебто через обстріл з боку ЗСУ.

За всіма фактами зафіксованих порушень УС СЦКК вживались заходи реагування в межах координаційного механізму через СММ ОБСЄ», - додали у повідомленні.

Читайте також: За тиждень на Донбасі рятувальники знешкодили майже 600 вибухонебезпечних предметів

У штабі також повідомляють, що станом на 7 годину ранку 1 березня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік Павлополя збройні формування РФ вели прицільний вогонь з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів. На такі дії противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.