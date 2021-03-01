За тиждень на Донбасі рятувальники знешкодили майже 600 вибухонебезпечних предметів

У районі проведення операції Об’єднаних сил за тиждень підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій обстежили майже 26 га території, вилучили та знешкодили 574 вибухонебезпечних предметів.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення штабу ООС.

Як зазначається, з 20 по 26 лютого 2021 року підрозділи ДСНС України зі складу Об'єднаних сил 62 рази залучалися для очищення від вибухонебезпечних предметів місцевості, об’єктів життєзабезпечення та інфраструктури, у тому числі супроводжували аварійні бригади комунальних підприємств під час проведення ремонтних та профілактичних робіт на об’єктах електро та водопостачання.

"За розпорядженнями Командувача об'єднаних сил піротехнічні розрахунки ДСНС обстежили майже 26 га території, вилучили та знешкодили 574 вибухонебезпечних предметів. Всього з початку проведення ООС піротехнічні підрозділи залучалися 10 тис. 618 разів, обстежили 9 тис. 179,71 га території та 23,12 га акваторії, вилучили та знешкодили 66 тис. 135 ВНП", - йдеться у повідомленні.

Окрім торго, у пунктах надання допомоги населенню, розташованих на території КПВВ, рятувальники надали допомогу, зокрема, домедичну та психологічну, 64 особам.

За тиждень на території Донецької та Луганської областей виникло 96 пожеж, під час яких загинули 7 осіб.