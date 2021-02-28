Спецпідрозділ Нацгвардії виявив схованку з боєприпасами в Авдіївці
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Спецпризначенці Нацгвардії в ефективній співпраці з представниками СБУ та розвідки виявили схрон з боєприпасами. Серед знайденого – гранати (РГД та Ф1), понад 200 набоїв калібру 7,62 та більше сотні – калібру 5,45", - йдеться в повідомленні.
До схованки військовослужбовців спецпідрозділу «Омега» привів службовий пес. На місце прибули співробітники поліції і піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій.
До заходів залучили нацгвардійців, розвідників та оперативників СБУ.
"Відпрацювання у прифронтових населених пунктах спрямоване на стабілізування криміногенної ситуації у населеному пункті, посилення охорони публічного порядку та безпеки громадян, запобігання незаконному обігу зброї, наркотичних речовин, а також виявлення осіб, причетних до діяльності збройних формувань", - пояснили в штабі.
Як раніше повідомляло агентство, в прифронтовому Торецьку військові виявили схрон бойовиків з боєприпасами та гранатометами.