Іран завершив розслідування авіакатастрофи МАУ

Військова прокуратура Ірану завершила розслідування у справі про катастрофу українського літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ 8 січня 2020 року над Тегераном.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ІРНА.

За словами голови Судово-юридичної організації збройних сил Ірану Шокролла Бахрамі, досьє у справі зараз знаходиться в процесі складання обвинувального висновку, який відправлять до суду.

Попереднє слухання у справі буде проведено в присутності підсудних і сімей загиблих. У відкритому чи закритому форматі - поки що невідомо.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня 2020 року в Ірані було збито літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. На борту перебували громадяни шести країн: Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Всі 176 людей загинули, серед них 11 українців.

Іранська влада 11 січня, після кількох днів спростувань, визнала, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 5 січня 2021 року повідомив, що Україна отримала від Ірану проект технічного звіту за обставинами катастрофи літака і повинна до кінця лютого підготувати свої зауваження.

16 лютого Кулеба заявив, що Україна розраховує максимально швидко отримати від Канади аудіозапис з імовірною участю глави МЗС Ірану Мохаммада Джавада Заріфа, в якому йдеться про те, що літак рейсу PS752 збили навмисно.

Фото: АА