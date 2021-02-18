В українській армії – 539 хворих із коронавірусом

У Збройних силах України за добу, 17 лютого, зареєстрували 57 нових випадків інфікування коронавірусом. Загалом, станом на 18 лютого, у ЗСУ хворіє 539 осіб.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ в Фейсбуці.

"Станом на 10.00 18 лютого в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 539 осіб. За минулу добу зареєстровано 57 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 88 осіб.

Всього за час пандемії одужало 15 585 осіб, зафіксовано 44 летальних випадків.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 18 лютого лабораторно підтверджено 1 287 141 випадки COVID-19, з них за добу – 6 237.