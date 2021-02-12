Окупанти скидають із дронів осколкові гранати на позиції ЗСУ

Російські окупаційні війська станом на 12.00 12 лютого двічі застосували безпілотники для скидання ВОГ-17 на позиції Об’єднаних сил. Наразі втрат серед українських захисників немає.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомила речниця Міноборони Юлія Шевченко.

«Від початку поточної доби, станом на 12.00, поблизу Золотого-4 ворог двічі застосовував БпЛА для скидання пострілів ВОГ-17 над позиціями українських підрозділів, а в районі населеного пункту Новолуганське здійснював повітряну розвідку», - повідомила речниця.

За словами Шевченко, втрат серед українських захисників не зафіксовано.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксували п’ять порушень режиму припинення вогню. У результаті ворожих обстрілів загинули двоє українських військових.

ВОГ-17 - гранатометний постріл калібру 30 мм. Являє собою осколкову гранату.