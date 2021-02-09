Через окупантів низка населених пунктів Донбасу – без електрики, опалення і води

Через відмову окупантами гарантувати безпеку ремонтним бригадам на Донеччині без води, опалення та електрики залишаються Богданівка, Опитне, Майорськ та інші населені пункти.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбук повідомляє пресслужба штабу ООС з посиланням на інформацію української сторони СЦКК.

«На сьогодні, через відсутність гарантій безпеки на 6 критичних об’єктах цивільної інфраструктури, підприємства не можуть здійснити аварійно-відновлювальні роботи з електропостачання у населених пунктах Богданівка та Опитне Донецької області, відновити газопостачання міст Мар`їнка та Красногорівка Донецької області та забезпечити аварійний ремонт водогонів для безперебійної подачі питної води у населених пунктах Майорськ, Зайцево, Торецьк Донецької області», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, заявки на отримання гарантій безпеки для проведення ремонтно-відновлювальних робіт на даних об’єктах українською стороною СЦКК направлені наприкінці січня, але до цього часу відповідь не отримана.

Українська сторона СЦКК неодноразово зверталась до СММ ОБСЄ з проханням допомогти в отриманні гарантій безпеки від представництва окупаційних військ, хоча б на тих об’єктах цивільної інфраструктури, які потребують негайного ремонту. Втім, зусилля, що докладаються СММ ОБСЄ, залишаються марними. Збройні формування РФ та її найманці продовжують вибірково розглядати звернення СММ ОБСЄ, вдаються до відвертих маніпуляцій, політичного торгу та під надуманими приводами затримують процес надання гарантій безпеки та забезпечення нормальних умов життя цивільного населення.

Як повідомляв Укрінформ, російські окупаційні війська станом на 12.00 9 лютого один раз порушили режим припинення вогню поблизу населеного пункту Піски. Наразі втрат серед українських захисників немає.