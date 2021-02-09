Сектор безпеки і оборони профінансували у повному обсязі – РНБО

Сектор безпеки і оборони України за перший місяць поточного року профінансовано на 14,1 млрд гривень, що становить 100% від плану.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Радбезу.

«Згідно з планом на січень 2021 року за рахунок загального фонду Держбюджету передбачено та профінансовано сектор безпеки і оборони в сумі 14,1 млрд гривень, що становить 100% від плану. Таким чином, фінансування сектору безпеки і оборони України за загальним фондом держбюджету протягом січня 2021 року здійснено відповідно до помісячного розпису асигнувань у повному обсязі», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Апарат РНБО провів моніторинг та аналіз виконання рішення Радбезу від 5 листопада 2020 року «Про пропозиції до проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України. Згадане рішення було уведеного в дію Указом Президента України від 5 листопада 2020 року № 486. Відповідно до цього Указу контроль за виконанням рішення РНБО України покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

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Як повідомляв Укрінформ, 5 листопада 2020 року Президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони щодо пропозицій передбачити у державному бюджеті на 2021 рік для сфери нацбезпеки і оборони не менше 267 млрд гривень. Рішенням РНБО було доручено уряду передбачити під час доопрацювання проєкту закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік» видатки на забезпечення національної безпеки і оборони України в обсязі не менше 5,93 відсотка від ВВП для сектору безпеки і оборони України.