На Донбасі випробовують російську вакцину «Спутнік-V»: Росія намагається зберегти міф про свою надмогутність

Недоперевірена російська вакцина випробовується на тимчасово окупованих територіях України

Російська вакцина від коронавірусу «Спутнік-V» ще досі не пройшла усіх необхідних клінічних випробувань, але вже активно застосовується і в Росії, і, як виявилося, на тимчасово окупованих територіях України. Інформаційні ресурси незаконного терористичного угруповання «ДНР» поширюють інформацію про те, що вже отримали з Росії вакцину «Спутнік-V», використання якої в Україні не схвалене. Інформацію підтвердив і ватажок терористів Денис Пушилін, заявивши, що отримано кілька тисяч доз вакцини і що її й надалі будуть регулярно отримувати з Росії.

В Україні виключають можливість використання цієї й інших російських вакцин проти COVID-19 через значні сумніви в їхній ефективності й побічних наслідках і недоведеність даних їхніх випробувань. Це підтвердив і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, наголосивши, що можливе застосування лише тих вакцин проти COVID-19, які успішно пройшли обов’язкову за міжнародними нормами третю фазу клінічних досліджень.

Російські вакцини, зокрема і «Спутнік-V», викликають сумніви не лише через незавершеність процесу випробування, а й через відвертий політичний підтекст швидкого схвалення та впровадження. Для Кремля надзвичайно важливо залишатися «попереду усієї планети» і зареєструвати та випробувати свою вакцину першими. Це питання не лише престижу, а й впливу на суспільну думку задля збереження міфу про свою могутність та спроможність.

Та поки інформресурси «ДНР-ЛНР» засмічують людям голови думками про чергову "перемогу" російської медицини, реальна ситуація з охороною здоров’я на територіях, підконтрольних терористам, залишається у великій скруті. Зважаючи на обмеженість бюджетних коштів, в установах охорони здоров’я складається критична ситуація із забезпеченням медикаментами, засобами захисту, погіршується якість умов перебування пацієнтів у стаціонарі.

Черга в донецькій аптеці

Усе це стає причиною зростання незадоволення та соціальної напруги. Через нерегулярне фінансування заробітна плата медпрацівників та надбавки за роботу з пацієнтами з COVID-19 постійно затримуються, а вже з початку 2021 року надбавки за складність і напруженість у «ДНР-ЛНР» взагалі фактично відмінені. Зрозуміло, що це суттєво вплине на оплату праці працівників охорони здоров’я і як наслідок – до вельми вірогідного відтоку кадрів.

За даними так званого «Міністерства охорони здоров’я ДНР», показник летальності станом на січень 2021 року становить 9%. Жителі окупованих територій скаржаться на захмарні ціни і брак ліків в аптеках та переповнені стаціонари, що подекуди нагадують морги.

Працівники екстреної служби «ДНР» у лікарні, де лікують хворих на COVID-19, у Донецьку. Фото: EPA/DAVE MUSTAINE

Намагаючись хоч якось виправдатися та покращити ситуацію з поширенням захворювання, Пушилін оголосив масову вакцинацію і навіть сам став «першовідкривачем», прищепившись російською вакциною. За словами ватажків самопроголошених республік, вакцинація людей, які живуть під контролем «ЛНР» і «ДНР», буде відбуватися безкоштовно й добровільно, а до списків примусово внесли людей, які працюють у державному секторі. Можна вже прогнозувати, що процес вакцинації на теренах «ДНР-ЛНР» не буде таким безхмарним та радісним, як його хотіли би бачити ватажки угрупувань. Зрозуміло, що цю «чудо-вакцину» отримають не всі, а в подальшому її можна буде придбати за кошти, скажімо, з умовною ціною в 1000 рублів за дозу. Треба ж голові угруповання на щось жити?!

Як відомо, статистика – річ уперта. Але в «ДНР» і вона живе поза межами реальності. Щоб приховати справжні показники смертності, заборгованостей та реального розвитку, очільники «ДНР» демонструють громадянам окупованих територій і «смотрящим» з Росії абсолютно нереальні, фейкові дані про ситуацію в «республіці», проголошуючи «процвітання та розвиток». Але насправді ситуація далека від процвітання і навіть від стабільності. Так, система охорони здоров’я – на межі краху: загальна заборгованість за 2020 рік становить 430 381 494 рублів, за 2021 – 363 729 432 рублів, люди масово звільняються і страйкують. Подібна ситуація – у вугільній промисловості: більшість шахт закриті й розпиляні на метал, а шахтарі очікують своїх зарплат ще з жовтня 2020 року.

Чи довго ще протягне вигадана «республіка ДНР» на вигаданих цифрах? Відповідь очевидна, адже все приховане колись стає явним.

Тарас Попович