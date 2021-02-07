Окупанти за добу 13 разів порушили «тишу», двоє воїнів загинули, четверо поранені

Протягом минулої доби, 6 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано тринадцять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на зведення пресцентру штабу ООС.

«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», в передмісті Красногорівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з міномета 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, окупанти кілька разів відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Пісків російсько-окупаційні війська неодноразово вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу, отримав вогнепальне поранення один український захисник. Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога», - йдеться у повідомленні.

На цьому ж напрямку, в районі населеного пункту Мар’їнка, троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил підірвалися на невідомому вибуховому пристрої під час висування на позиції. Від отриманих поранень двоє захисників загинули, за життя третього боряться медики.

Як зазначається, на місці працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.

«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу населених пунктів Новозванівка та Південне збройні формування Російської Федерації здійснили кілька прицільних пострілів по наших позиціях зі стрілецької зброї. Внаслідок ворожого обстрілу двоє українських воїнів отримали вогнепальні поранення. Військовослужбовців оперативно доправлено до лікувальних закладів, де їм надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я захисників – задовільний», - указують у штабі ООС.

Також указується, що поблизу Луганського за допомогою ручного протитанкового гранатомета противник здійснив дистанційне мінування місцевості біля українських позицій мінами ПОМ-2.

Про дії російсько-окупаційних військ повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

«Від початку поточної доби, 7 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано», - йдеться у повідомленні.

Окрім того, минулої доби представники Національної поліції зі складу ОС зафіксували 80 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4410 транспортних засобів та 4675 осіб. На причетність до збройних формувань Російської Федерації до територіальних підрозділів доставлялись дві особи.

За добу через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України прослідували 523 особи, на підконтрольну територію прибули 487 осіб.

Фото: ООС