Першими в армії вакцинують від COVID-19 військових ООС

У Збройних силах України передусім вакцинуватимуть від COVID-19 військовослужбовців, які беруть участь в Операції об’єднаних сил.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив керівник пресслужби Медичних сил Олексій Мазепа.

«Вакцинація буде. В першу чергу це будуть військовослужбовці, які беруть участь в Операції об’єднаних сил, або ті, кого туди планується залучити найближчим часом, а також військові лікарі».

Він запевнив, що проблем із транспортуванням і збереженням вакцин не буде.

"У нас уже створені імунологічні бригади, які займатимуться введенням вакцин. У нас є санітарно-епідеміологічна служба, в якій є необхідне устаткування для того, аби цю вакцину зберігати", - розповів речник.

Мазепа запевнив, що вакцинація здійснюватиметься за особистим бажанням військовослужбовця.

На запитання щодо дати початку вакцинації, Мазепа зазначив, що наразі її не визначено.

«Щойно вакцина надійде, щойно вона буде офіційно розподілена - ми і розпочнемо. Наразі дати чіткої немає», - резюмував він.

Як повідомлялося, наприкінці січня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що вакцинація від COVID-19 розпочнеться у лютому.

Міністр також наголосив, що вакцинація українців відбуватиметься виключно безпечними вакцинами, які пройшли всі стадії клінічних випробувань і вже зареєстровані в багатьох країнах світу. Вакцинація проходитиме в п’ять етапів з гарантією забезпечення кожному українцеві добровільного та безкоштовного доступу до вакцини.

В Україні за минулу добу, 5 лютого, зафіксували 4 310 нових випадків COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіло 1 241 479 осіб.