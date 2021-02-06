На Донбасі внаслідок обстрілу поранені двоє українських бійців

Внаслідок обстрілу українських позицій в районі Торецька і Сєверодонецька в суботу близько 13:00 поранено двох військовослужбовців Збройних Сил України.

Про це у Телеграмі інформує Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі (ТКГ), передає Укрінформ.

"Сьогодні, 6 лютого близько 13.00 внаслідок обстрілу противником в районі Торецька та Сєверодонецька отримали поранення двоє військовослужбовців Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українським пораненим бійцям надано медичну допомогу, їх стан стабільний.

Українська сторона СЦКК з використанням координаційного механізму ввела «режим тиші» на обох ділянках фронту та направила відповідні ноти до СММ ОБСЄ.

Як повідомляв Укрінформ, 4 лютого в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, поранений український боєць.