Харківське КБ Морозова має замовлення на понад 70 БТР-4 – Уруський

Харківське конструкторське бюро імені Морозова цього року має замовлення на понад 70 БТР-4, але потрібно перевірити готовність і можливість виконати його.

Як передає Укрінформ, про це сказав віцепрем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський на нараді в Харківській облдержадміністраціїх, повідомляє пресслужба ОДА.

«Харківське конструкторське бюро імені Морозова цього року вже має замовлення на понад 70 БТР-4. Під час візиту на підприємство в мене буде два завдання: подивитись спочатку на готовність виконати це державне оборонне замовлення підприємством і друге - я б хотів обговорити з фахівцями, співробітниками ті проблеми, які є на сьогодні у виробництві цієї техніки», - сказав Уруський.

Як пповідомляв Укрінформ, КБ має великі фінансові труднощі, воно фактично застрягло в боргових зобов’язаннях.

«Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені O.O. Морозова» — розробник бронетанкової техніки, за радянських часів підприємство відігравало ключову роль у створенні броньованих гусінних машин. Наразі бюро спеціалізується на розробці важких гусеничних машин (танки, важкі БМП, інженерні та ремонтно-евакуаційні машини); розробці колісних машин 4х4, 6х6, 8х8, багатоцільових шасі 10х10; розробці і виготовлення комплексних та тактичних тренажерів на динамічних платформах для будь-яких видів бронетехніки, дистанційно керованих бойових модулів з озброєнням калібру від 7.62 мм до 30 мм; серійному виготовленні бронетранспортерів БТР-4Е та машин на його базі.

Фото в тексті: пресслужба ОДА