«Змусили лити бруд на Україну»: окупанти показали бійця ЗСУ, який зник на Донбасі

«Як вже повідомлялося, 28 січня 2021 року на одній з позицій Збройних Сил України в районі проведення ООС зник військовослужбовець. Кілька днів тривали розшуки. Сьогодні окупаційна влада так званої ДНР оприлюднила кілька відео з даним військовослужбовцем, де його змушують все більше і більше лити бруд на Україну та своїх побратимів», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, це вже не перший випадок примусу полонених говорити на камери російських ЗМІ речі, що дискредитують Збройні Сили України та нашу країну. Наразі деталі зникнення військовослужбовця встановлює слідство.

Пресслужба звернулась з закликом до військовослужбовців та цивільних в зоні проведення операції Об’єднаних сил бути надзвичайно обережними і в жодному разі не довіряти ворогові.

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Як повідомляв Укрінформ, на Донбасі в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зник під час чергування військовослужбовець. Військовий зник під час чергування на одному із взводних опорних пунктів. Зброя та набої залишились на місці служби. Товаришами по службі характеризується як людина винятково спокійна та виважена, конфліктних ситуацій ні з ким не мав.