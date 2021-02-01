На Донбасі зник український військовий

На Донбасі в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зник під час чергування військовослужбовець.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Фейсбуці.

"Ввечері 28 січня під час перевірки особового складу в одному з підрозділів військової частини в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було виявлено відсутність військовослужбовця", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військова служба правопорядку та правоохоронні органи одразу вжили заходів щодо розшуку військовослужбовця, які результатів не дали.

"Військовий зник під час чергування на одному із взводних опорних пунктів. Зброя та набої залишились на місці служби. Товаришами по службі характеризується як людина винятково спокійна та виважена, конфліктних ситуацій ні з ким не мав", - додали в угрупованні.

Також зазначається, що за наявною інформацією даний військовослужбовець знаходиться на території, непідконтрольній уряду України. Тривають слідчі дії, обставини з'ясовуються.