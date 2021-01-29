Окупанти п’ять разів порушили «тишу» на Донбасі, поранені двоє бійців ЗСУ

Російські окупаційні війська 29 січня п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, застосувавши безпілотний літальний апарат типу "квадрокоптер", збройні формування Російської Федерації скинули два постріли ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил. Внаслідок цього двоє українських захисників отримали осколкові поранення. Воїнів оперативно доставлено до лікувального закладу, де їм було надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я військовослужбовців – задовільний", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що поблизу Опитного російсько-окупаційні війська здійснили кілька пострілів в бік українських позицій з підствольного гранатомета та стрілецької зброї, а в передмісті Авдіївки – з ручного протитанкового та підствольного гранатометів.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

У штабі додали, що у районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували більше 6 гектарів території та передали на знищення 125 вибухонебезпечних предметів.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.