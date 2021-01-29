Окупанти п’ять разів порушили «тишу» на Донбасі, поранені двоє бійців ЗСУ

Окупанти п’ять разів порушили «тишу» на Донбасі, поранені двоє бійців ЗСУ

Укрінформ
Російські окупаційні війська 29 січня п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, застосувавши безпілотний літальний апарат типу "квадрокоптер", збройні формування Російської Федерації скинули два постріли ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил. Внаслідок цього двоє українських захисників отримали осколкові поранення. Воїнів оперативно доставлено до лікувального закладу, де їм було надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я військовослужбовців – задовільний", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що поблизу Опитного російсько-окупаційні війська здійснили кілька пострілів в бік українських позицій з підствольного гранатомета та стрілецької зброї, а в передмісті Авдіївки – з ручного протитанкового та підствольного гранатометів.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

У штабі додали, що у районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували більше 6 гектарів території та передали на знищення 125 вибухонебезпечних предметів.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

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