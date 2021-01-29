Громадян закликають повідомляти про злочини у донецькій «Ізоляції»

Правоохоронці розслідують незаконне утримання цивільних осіб та військовослужбовців ЗСУ у «в’язниці МГБ ДНР», розташованій на території ПрАТ «Ізоляція» в окупованому Донецьку і закликають громадян долучитися до збору доказів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

"Вже встановлено та допитано 29 потерпілих. Крім того, у жовтні 2020 року заочно повідомлено про підозру керівнику підпільної в’язниці «Ізоляція» за вчинення низки кримінальних правопорушень, серед яких порушення законів та звичаїв війни та торгівля людьми", - йдеться у повідомленні.

Для проведення повного та всебічного досудового розслідування, встановлення обставин та причетних до скоєння злочинів осіб прокуратура просить всіх, хто володіє інформацією про умови тримання у цій «в’язниці» і правопорушників, які здійснювали керівництво та працювали у її складі, повідомляти про ці факти обласну прокуратуру або органи поліції.

Уся надана громадянами інформація буде абсолютно конфіденційною та оприлюдненню не буде підлягатися, запевнили в прокуратурі.

Як повідомлялося, начальник управління Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Андрій Лещенко заявив, що правоохоронні органи України знають про близько 50 осіб, які скоювали злочини у так званій підпільній в’язниці «Ізоляція», що на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів в окупованому Донецьку.