Громадян закликають повідомляти про злочини у донецькій «Ізоляції»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
"Вже встановлено та допитано 29 потерпілих. Крім того, у жовтні 2020 року заочно повідомлено про підозру керівнику підпільної в’язниці «Ізоляція» за вчинення низки кримінальних правопорушень, серед яких порушення законів та звичаїв війни та торгівля людьми", - йдеться у повідомленні.
Для проведення повного та всебічного досудового розслідування, встановлення обставин та причетних до скоєння злочинів осіб прокуратура просить всіх, хто володіє інформацією про умови тримання у цій «в’язниці» і правопорушників, які здійснювали керівництво та працювали у її складі, повідомляти про ці факти обласну прокуратуру або органи поліції.
Уся надана громадянами інформація буде абсолютно конфіденційною та оприлюдненню не буде підлягатися, запевнили в прокуратурі.
Як повідомлялося, начальник управління Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Андрій Лещенко заявив, що правоохоронні органи України знають про близько 50 осіб, які скоювали злочини у так званій підпільній в’язниці «Ізоляція», що на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів в окупованому Донецьку.