Поранених бійців евакуювали з Харкова до госпіталів Києва та Вінниці

З Військово-медичного клінічного центру Північного регіону у (м.Харків) здійснено планову медичну евакуацію поранених та хворого військовослужбовців, які наразі доправлені до медзакладів Києва та Вінниці.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ.

“Сьогодні, 26 січня, з Військово-медичного клінічного центру Північного регіону у (м.Харків) здійснено планову медичну евакуацію. Поранені та хворий військовослужбовці проходили лікування у місті Харкові, де військові лікарі стабілізували їх стан та підготували до наступного етапу лікування”, - йдеться в повідомленні.

З Харкова евакуювали поранених військових / Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України

Реанімаційно-операційним літаком Повітряних Сил Збройних Сил України Ан-26 “ВІТА” двоє поранених та один хворий військовослужбовець прибули до військового аеродрому. Поранених військовослужбовців спеціалізованим транспортом доправили до Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ" (м.Київ). Хворого військовослужбовця для подальшого лікування направлено до Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону (м.Вінниця).

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Як зазначається, наразі українські воїни розміщенні у відділеннях центрів та проходять діагностичне обстеження з метою подальшого призначення відповідного лікування. На даний час військовослужбовці забезпечені усім необхідним для лікування та реабілітації.

За словами військових медиків стан здоров’я одного військовослужбовця важкий стабільний, інших середньої важкості, повідомили в пресслужбі.