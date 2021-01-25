На Луганщині судитимуть чотирьох бойовиків, які викрадали людей у 2014 році

Луганська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників організованої злочинної групи за фактами незаконного позбавлення волі та викрадення людей

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Луганської облпрокуратури.

«За даними слідства, у квітні 2014 року мешканець міста Лисичанська, перебуваючи у складі «козацької національної гвардії всевеликого війська Донського ім. М. І. Платова», організував та очолив злочинне угруповання з метою викрадення людей, незаконного позбавлення волі та використання їхньої праці», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що учасники організованої злочинної групи, одягнуті у камуфльований одяг військового зразка, під приводом порушення громадянами «комендантського часу» та з інших причин упродовж квітня-липня 2014 року викрали та незаконно позбавили волі п’ятьох мешканців на той час окупованого міста Лисичанська.

Громадян примушували копати окопи та траншеї, будувати фортифікаційні споруди, складати захисні барикади у напрямку міста Гірське, вирішуючи таким чином стратегічні та тактичні завдання окупаційного війська.

Діяльність злочинної групи була зупинена наприкінці липня 2014 року після звільнення міста підрозділами ЗСУ від незаконних збройних формувань.

У ході досудового розслідування під час обшуків за місцями проживання учасників групи виявлено та вилучено вибухову речовину на основі тротилу та нітрату амонію вагою близько 210 кг, дві реактивні протитанкові гранати РПГ-22, боєприпаси тощо.

Діяльність злочинного угруповання викрито за матеріалами Управління стратегічних розслідувань у Луганській області ДСР Нацполіції України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Луганській області.