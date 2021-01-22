Окупанти стріляли з гранатомета під Водяним, втрат немає
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство оборони України.
“Від початку поточної доби, станом на 12.00, в районі проведення ООС зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. На Донецькому напрямку, неподалік населеного пункту Водяне, ворог відкривав неприцільний вогонь із підствольного гранатомета. Бойових втрат серед наших підрозділів немає”, - ідеться в повідомленні.
За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування збройних сил РФ посилює контроль готовності до застосування з’єднань і частин оперативного угруповання російських окупаційних військ.
З 17 січня на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей працюють комісії зі складу командувань, штабів ЗС РФ. Під контролем зазначених комісій з 18 по 22 січня у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК, за єдиним планом оперативної та бойової підготовки ЗС РФ, проведено тиждень бойової та мобілізаційної готовності з приведенням окремих підрозділів у вищі ступені бойової готовності.
Водночас, інформують у Міноборони, триває ротація російських кадрових офіцерів на посадах командного складу оперативного угруповання російських окупаційних військ. Так, цього тижня прийняв посаду новопризначений командир 1 армійського корпусу.
Як повідомляв Укрінформ, 21 січня в районі ООС було зафіксовано сім порушень режиму "тиші". Внаслідок обстрілу загинув старший матрос 36-ї бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, яка дислокується у Миколаєві.
Фото: ООС