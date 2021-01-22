Окупанти стріляли з гранатомета під Водяним, втрат немає

Станом на 12:00 від початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано одне порушення ворогом режиму припинення вогню. Бойових втрат серед підрозділів Збройних Сил України немає.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство оборони України.

“Від початку поточної доби, станом на 12.00, в районі проведення ООС зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. На Донецькому напрямку, неподалік населеного пункту Водяне, ворог відкривав неприцільний вогонь із підствольного гранатомета. Бойових втрат серед наших підрозділів немає”, - ідеться в повідомленні.

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування збройних сил РФ посилює контроль готовності до застосування з’єднань і частин оперативного угруповання російських окупаційних військ.

З 17 січня на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей працюють комісії зі складу командувань, штабів ЗС РФ. Під контролем зазначених комісій з 18 по 22 січня у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК, за єдиним планом оперативної та бойової підготовки ЗС РФ, проведено тиждень бойової та мобілізаційної готовності з приведенням окремих підрозділів у вищі ступені бойової готовності.

Водночас, інформують у Міноборони, триває ротація російських кадрових офіцерів на посадах командного складу оперативного угруповання російських окупаційних військ. Так, цього тижня прийняв посаду новопризначений командир 1 армійського корпусу.

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня в районі ООС було зафіксовано сім порушень режиму "тиші". Внаслідок обстрілу загинув старший матрос 36-ї бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, яка дислокується у Миколаєві.

Фото: ООС