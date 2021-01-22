Стало відоме ім'я бійця, який загинув від кулі снайпера на Донбасі
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу бригади у Фейсбуці.
«У районі проведення операції Об’єднаних сил, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України, від снайперського вогню, від поранення, несумісного із життям, загинув наш побратим - старший матрос Отрєп’єв Олександр Сергійович. Сміливим морським піхотинцем і щирим патріотом своєї країни він навіки залишиться у нашій пам’яті», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що особовий склад окремої бригади глибоко сумує і висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 21 січня, в районі ООС було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Внаслідок обстрілу загинув один український військовослужбовець.