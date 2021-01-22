Стало відоме ім'я бійця, який загинув від кулі снайпера на Донбасі

В зоні проведення операції Об’єднаних сил від кулі снайпера окупантів загинув старший матрос 36-ї бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, яка дислокується у Миколаєві, Олександр Отрєп’єв.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу бригади у Фейсбуці.

«У районі проведення операції Об’єднаних сил, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України, від снайперського вогню, від поранення, несумісного із життям, загинув наш побратим - старший матрос Отрєп’єв Олександр Сергійович. Сміливим морським піхотинцем і щирим патріотом своєї країни він навіки залишиться у нашій пам’яті», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що особовий склад окремої бригади глибоко сумує і висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 21 січня, в районі ООС було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Внаслідок обстрілу загинув один український військовослужбовець.