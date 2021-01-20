Безпілотник ОБСЄ виявив 11 невідведених танків на окупованій Донеччині

СММ ОБСЄ зафіксувала 11 танків, розміщених із порушенням ліній відведення у тимчасово окупованих районах Донецької області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті № 13/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні 19 січня.

"БПЛА СММ дальнього радіуса дії зафіксував 11 танків, розміщених із порушенням ліній відведення на полігоні в непідконтрольному урядові районі Донецької області", - йдеться у звіті.

Уточнюється, що танки були виявлені 16 січня біля окупованої Новоселівки (37 км на північний схід від Донецька).

Як повідомляв Укрінформ, у попередньому звіті СММ ОБСЄ інформувала про те, що 16 січня патруль Місії виявив 22 реактивні системи залпового вогню "Град", розміщені в окупованій частині Луганської області з порушенням ліній відведення.