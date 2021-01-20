ОБСЄ за добу зафіксувала 19 порушень «тиші» на Донбасі

ОБСЄ за добу зафіксувала 19 порушень «тиші» на Донбасі

Звіт
Укрінформ
СММ ОБСЄ виявила протягом понеділка, 18 січня, 18 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та одне - на Луганщині.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті №13/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні 19 січня.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 18 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 3 вибухи невизначеного походження", - йдеться у звіті.

Уточнюється, що майже всі порушення сталися у районах на північ від Донецької фільтрувальної станції (15 км на північ від Донецька) та на південний захід від ділянки розведення в районі н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька).

"У Луганській області Місія зафіксувала 1 порушення режиму припинення вогню (розрив боєприпасу з озброєння невстановленого типу) в районі на північ від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська)", - повідомляють спостерігачі.

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Як зазначається, загалом після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала в Донецькій і Луганській областях щонайменше 6313 порушень режиму припинення вогню.

Фото: facebook.com/oscesmm

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