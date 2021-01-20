ОБСЄ за добу зафіксувала 19 порушень «тиші» на Донбасі

СММ ОБСЄ виявила протягом понеділка, 18 січня, 18 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та одне - на Луганщині.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті №13/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні 19 січня.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 18 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 3 вибухи невизначеного походження", - йдеться у звіті.

Уточнюється, що майже всі порушення сталися у районах на північ від Донецької фільтрувальної станції (15 км на північ від Донецька) та на південний захід від ділянки розведення в районі н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька).

"У Луганській області Місія зафіксувала 1 порушення режиму припинення вогню (розрив боєприпасу з озброєння невстановленого типу) в районі на північ від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська)", - повідомляють спостерігачі.

Як зазначається, загалом після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала в Донецькій і Луганській областях щонайменше 6313 порушень режиму припинення вогню.

Фото: facebook.com/oscesmm