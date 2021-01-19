В українській армії склали план вакцинації військових від COVID-19

У Збройних Силах напрацювали план вакцинації особового складу проти COVID-19, враховуючи орієнтовний термін поставки вакцини до України на лютий 2021 року.

Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Орієнтовний термін поставки вакцини до України заплановано на лютий 2021 року. У Збройних Силах України, відпрацьовано План поетапного проведення вакцинації особового складу ЗС України проти COVID-19, відповідно до отриманих заявок", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що для проведення вакцинації сформовано 64 щеплювальні бригади.

Як повідомляв Укрінформ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко 16 січня заявив, що що перші вакцини від коронавірусу мають надійти до України вже у лютому: мова йде не лише про китайську Sinovac, а й про компанії Pfizer і Moderna.