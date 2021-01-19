СБУ за рік повідомила про підозру 35 бойовикам «ЛНР», десятеро засуджені

Служба безпеки України у 2020 році повідомила про підозру 35 бойовикам терористичної організації «ЛНР».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба 3-го Управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

«Так, оперативники встановили п’ятьох учасників терористичної групи, причетних до обстрілу українських військових 23 липня 2014 року під Лисичанськом. Тоді загинуло четверо воїнів, ще десять військовослужбовців Національної гвардії України отримали поранення. Задокументована злочинна діяльність чотирьох бойовиків «3-го мотострілецького батальйону 4 ОМСБр НМ ЛНР», які 26 травня 2018 року здійснили артобстріл позицій ООС у районі Бахмутської траси, внаслідок якого загинули двоє співробітників спецпідрозділу «Альфа» СБУ», - ідеться в повідомленні.

Також СБУ затримала активних учасників диверсійно-розвідувальних груп, причетних до мінування та підриву мостів у Луганській і Донецькій областях. Про підозру повідомили п’ятьом бойовикам.

Крім того, торік набули чинності 10 вироків за участь у терористичній організації та в не передбачених законом збройних формуваннях. Злочинці отримали від 5 до 10 років позбавлення волі.