Окупанти обстріляли із гранатометів позиції ЗСУ під Водяним

Російські окупаційні війська сьогодні відкривали вогонь поблизу Водяного.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Під час брифінгу речниця Міноборони Юлія Шевченко повідомила, що «Від початку поточної доби, станом на 12:00, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. На Донецькому напрямку, в районі населеного пункту Водяне, ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів».

За словами Шевченко, на обстріли противника українські захисники відкривали адекватний вогонь у відповідь.

Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 18 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню, неподалік Богданівки.