Окупанти минулої доби один раз зривали «тишу» на Донбасі
Укрінформ
Протягом минулої доби, 18 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Фейсбук, передає Укрінформ.
Так, неподалік населеного пункту Богданівка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь з міномету 82-го калібру.
Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» спостерігалася тиша.
Від початку поточної доби, 19 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Фото: ООС