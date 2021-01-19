Окупанти минулої доби один раз зривали «тишу» на Донбасі

Протягом минулої доби, 18 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Фейсбук, передає Укрінформ.

Так, неподалік населеного пункту Богданівка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь з міномету 82-го калібру.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» спостерігалася тиша.

Від початку поточної доби, 19 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Фото: ООС