На Донбасі від початку доби зберігається «тиша»

Від початку поточної доби, 17 січня, вздовж всієї лінії розмежування зберігається «тиша», однак учора було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС, передає Укрінформ.

"Від початку поточної доби, 17 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - повідомили у штабі.

Там також нагадали, що учора в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російсько-окупаційні війська вели вогонь зі стрілецької зброї поблизу Талаківки, а в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» - поруч із населеним пунктом Луганське відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета.

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Також неподалік Південного противник застосовував підствольний гранатомет та великокаліберний кулемет, а в районі населеного пункту Зайцеве окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає", - доповіли військові.

Також минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України прослідували 320 осіб, на підконтрольну Україні територію прибули 292.