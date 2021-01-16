На Донбасі окупанти п'ять разів порушили «тишу», поранений боєць ЗСУ

Протягом минулої доби, 15 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксували п’ять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» поруч із населеними пунктами Гнутове і Талаківка, збройні формування Російської Федерації декілька разів відкривали вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів", - йдеться у повідомленні.

Неподалік Трудівського противник здійснив у бік українських позицій кілька черг зі стрілецької зброї. Внаслідок пострілів один український захисник отримав вогнепальне поранення. Воїна було швидко доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Читайте також: За рік на Донбасі загинули 50 українських військових – Міноборони

Поблизу Південного, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», російсько-окупаційні війська вели вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Читайте також: На Донбасі окупанти блокують дороги до п’яти КПВВ

Від початку поточної доби, 16 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.