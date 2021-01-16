Україна піднялася у рейтингу найпотужніших армій світу

Міжнародна компанія Global Firepower, яка щорічно складає рейтинг кращих армій світу, цього року помістила Україну на 25-е місце (між В’єтнамом і Таїландом).

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті компанії.

Перше місце у рейтингу посідають Сполучені Штати Америки.

На другому йде Росія, а трійку замикає Китай.

Також до першої десятки входять Індія, Японія, Південна Корея, Франція, Велика Британія, Бразилія та Пакистан.

Зазначається, що всього у рейтингу оцінюються 138 країн.

Як повідомляв Укрінформ, минулого року відповідно рейтингу Global Firepower Index, Збройні сили України за боєздатністю посідали 27-ме місце.

Фото: Аліна Комарова, Генеральний штаб ЗСУ