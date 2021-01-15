Окупанти на Донбасі чотири рази порушили «тишу» - стріляли з мінометів і кулеметів

Російські окупаційні війська станом на 17.00 15 січня чотири рази порушили режим тиші на Донбасі. Наразі бойових втрат серед українських захисників немає.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Протягом поточної доби, 15 січня, на більшості ділянок відповідальності частин та підрозділів Об'єднаних сил спостерігалася тиша. Вздовж всієї лінії розмежування було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, зазначається, що в районі оперативно-тактичного угруповання «Схід», поблизу населених пунктів Талаківка та Гнутове збройні формування Російської Федерації декілька разів відкривали вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Крім того, російські окупаційні війська порушили режим припинення вогню і в районі оперативно-тактичного угруповання «Північ», де неподалік Південного вели вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ, зазначили в штабі ООС.

Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 14 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Унаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав легке осколкове поранення.