На Донбасі від початку доби зберігається «тиша»

У районі проведення операції Об’єднаних сил від початку нинішньої не зафіксовано порушення режиму тиші з боку російських окупаційних військ.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба ОС.

«Протягом поточної доби, 13 січня, у всіх районах відповідальності частин та підрозділів Об'єднаних сил спостерігалася тиша. Вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 12 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано одинадцять порушень режиму припинення вогню. Унаслідок обстрілу один український військовослужбовець зазнав осколкового поранення.