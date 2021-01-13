Командування ООС вшанувало пам‘ять жертв теракту під Волновахою
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.
«Віддати шану загиблим пасажирам автобуса, який у 2015-му обстріляли російсько-окупаційні війська з «Градів», зібрались родичі загиблих, військові та представники військово-цивільних адміністрацій», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, присутні поклали квіти до меморіалу 12 загиблих та вшанували їх хвилиною мовчання.
В штабі нагадали, що цього дня 6 років тому збройні формування Російської Федерації обстріляли блокпост поблизу Волновахи, де проходив перевірку пасажирський автобус.
Як повідомляв Укрінформ, 13 січня 2015 року поблизу міста Волноваха Донецької області було скоєно теракт. О 14 годині 25 хвилин по пункту контролю, на якому проходив перевірку автобус Златоустівка-Донецьк із 40 мирними жителями, терористи випустили 88 некерованих снарядів з реактивних артилерійських систем БМ-21 "Град". Один із цих снарядів, запущених з окупованої території, вибухнув за 12 метрів від автобуса. У результаті обстрілу загинуло 12 мирних громадян, 18 було травмовано.
14 січня 2020 року прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо росіянина, що вчинив теракт під Волновахою.
За версією слідства, терористичний акт вчинили члени незаконного збройного формування так званого реактивного дивізіону "Ангели аду" 5-ої окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу "ДНР" під керівництвом "командира-куратора" 5-ої окремої мотострілецької бригади 1 АК "ДНР" полковника збройних сил РФ громадянина цієї держави. Обвинувальний акт направили для розгляду за спеціальною процедурою. Досудове розслідування щодо громадянина Росії призупинено у зв’язку з розшуком підозрюваного. Суд виніс ухвалу, якою надав дозвіл на його затримання та доправлення до суду для застосування до нього запобіжного заходу.