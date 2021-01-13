Командування ООС вшанувало пам‘ять жертв теракту під Волновахою

На Донеччині Командування операції Об‘єднаних сил вшанувало пам‘ять жертв теракту під Волновахою.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Віддати шану загиблим пасажирам автобуса, який у 2015-му обстріляли російсько-окупаційні війська з «Градів», зібрались родичі загиблих, військові та представники військово-цивільних адміністрацій», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, присутні поклали квіти до меморіалу 12 загиблих та вшанували їх хвилиною мовчання.

В штабі нагадали, що цього дня 6 років тому збройні формування Російської Федерації обстріляли блокпост поблизу Волновахи, де проходив перевірку пасажирський автобус.

Як повідомляв Укрінформ, 13 січня 2015 року поблизу міста Волноваха Донецької області було скоєно теракт. О 14 годині 25 хвилин по пункту контролю, на якому проходив перевірку автобус Златоустівка-Донецьк із 40 мирними жителями, терористи випустили 88 некерованих снарядів з реактивних артилерійських систем БМ-21 "Град". Один із цих снарядів, запущених з окупованої території, вибухнув за 12 метрів від автобуса. У результаті обстрілу загинуло 12 мирних громадян, 18 було травмовано.

14 січня 2020 року прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо росіянина, що вчинив теракт під Волновахою.

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За версією слідства, терористичний акт вчинили члени незаконного збройного формування так званого реактивного дивізіону "Ангели аду" 5-ої окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу "ДНР" під керівництвом "командира-куратора" 5-ої окремої мотострілецької бригади 1 АК "ДНР" полковника збройних сил РФ громадянина цієї держави. Обвинувальний акт направили для розгляду за спеціальною процедурою. Досудове розслідування щодо громадянина Росії призупинено у зв’язку з розшуком підозрюваного. Суд виніс ухвалу, якою надав дозвіл на його затримання та доправлення до суду для застосування до нього запобіжного заходу.