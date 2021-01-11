Євросоюз створює запаси медобладнання ще у трьох країнах

Євросоюз прийняв пропозицію ще трьох країн ЄС розмістити на своїй території запаси медобладнання на випадок надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться на сайті Європейської комісії.

«Від сьогодні Бельгія, Нідерланди і Словенія розмістять на своїй території запаси медичного обладнання в межах rescEU (інструмент цивільного захисту ЄС – ред. ). Додатковий медичний резерв буде розміщений у Німеччині, яка вже є приймаючою країною за rescEU. Загаом зараз дев’ять країн розмістили у себе спільні європейські запаси медичного обладнання», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ці запаси включають кілька тисяч концентраторів кисню та апаратів штучної вентиляції легень, більше 65 мільйонів медичних масок, 15 мільйонів респіраторів FFP2 та FFP3, більше 280 мільйонів пар медичних рукавичок, близько 20 мільйонів захисних костюмів.

”Після створення чотирьох додаткових медичних резервів rescEU - в Бельгії, Німеччині, Нідерландах і Словенії - ЄС гарантує забезпечення необхідними засобами захисту вразливих груп населення та працівників сфери здоров’я на всьому континенті», - зауважив єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич.

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Як повідомляв Укрінформ, 19 березня 2020 року, після виявлення нестачі медичного обладнання та захисних костюмів задля боротьби з пандемією в країнах ЄС, Єврокомісія запропонувала створити стратегічні запаси в країнах-членах для його спільного використання за потреби. Такі запаси використовуються як «останній резерв» у разі надзвичайної ситуації у сфері здоров’я, з якою не може впоратися національна система здоров’я.

На сьогодні надзвичайні медичні запаси розміщені у Бельгії, Данії, Німеччині, Греції, Угорщині, Румунії, Словенії, Швеції і Нідерландах. Вартість обладнання, а також його зберігання і транспортування повністю оплачує Єврокомісія.

Ці запаси є частиною ширшого резерву Механізму цивільного захисту ЄС, який включає також інші спроможності, зокрема літаки для гасіння лісових пожеж або для медичної евакуації на випадку стихійного лиха чи надзвичайної ситуації. Окрім країн ЄС учасниками цього Механізму є Ісландія, Норвегія, Сербія, Північна Македонія, Чорногорія і Туреччина.