В українській армії на COVID-19 хворіють 1209 осіб

Станом на ранок 11 січня у Збройних Силах України на COVID-19 хворіють 1209 осіб, кількість нових хворих за добу - шестеро.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбук повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10:00 11 січня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 1209 осіб. За минулу добу зареєстровано 6 нових випадків захворювання», - йдеться у повідомленні.

Один військовослужбовець госпіталізований до Коломийської центральної районної лікарні.

Загалом за час пандемії у ЗСУ одужало 13 336 людей, померли 38.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 11 січня лабораторно підтверджені 1 119 314 випадків COVID-19, із них за добу – 4 288.