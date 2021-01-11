Окупанти на Донбасі відкривали вогонь біля двох населених пунктів

За минулу добу окупанти двічі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Протягом минулої доби, 10 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню», - йдеться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь зі станкового протитанкового гранатомета неподалік Авдіївки. Поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік наших позицій з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів і великокаліберного кулемету.

«У відповідь на обстріли збройних формувань Російської Федерації наші воїни надали противнику адекватну відповідь», - повідомили в штабі.

Серед українських захисників бойових втрат немає.

Від початку поточної доби, 11 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігається тиша.