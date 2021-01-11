Окупанти на Донбасі відкривали вогонь біля двох населених пунктів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
«Протягом минулої доби, 10 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню», - йдеться у повідомленні.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь зі станкового протитанкового гранатомета неподалік Авдіївки. Поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік наших позицій з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів і великокаліберного кулемету.
«У відповідь на обстріли збройних формувань Російської Федерації наші воїни надали противнику адекватну відповідь», - повідомили в штабі.
Серед українських захисників бойових втрат немає.
Від початку поточної доби, 11 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігається тиша.