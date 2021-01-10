У ЗСУ за добу виявили ще 11 випадків коронавірусу

За минулу добу у Збройних силах України зареєстровано 11 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у Фейсбуці.

«Станом на 10.00 10 січня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 1262 особи… За минулу добу зареєстровано 11 нових випадків захворювання», - йдеться в повідомленні.

Госпіталізовано минулої доби до закладів охорони здоров’я двох військовослужбовців. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

Всього в армії за час пандемії одужало 13 277 осіб, летальних випадків – 38.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 10 січня лабораторно підтверджено 1 115 026 випадків COVID-19, з них за добу – 5 011.